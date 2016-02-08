حظك اليوم برج العذراء الاثنين 8/2/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي



>برج العذراء على الصعيد الصحي:

>تقوم بعمل تقدم مرضٍ فى عملك، اليوم هو المثالى لعمل أفكار جديدة ومبدعة، قد يتطلب منك هذا إلغاء بعض الخطط الأسرية، ولكنها سوف تؤدى إلى تقدم كبير فى حياتك المهنية وتفتح لك آفاقًا غير متوقعة، ولكن عليك حفظ التوازن أيضًا بين عائلتك وبين أمورك المهنية حتى لا يؤثر ذلك بالسلب عليك.>من المحتمل أن تضغطى عليك الآن عدة مشاعر متناقضة، عليك أن تأخذ الأمور ببساطة وبحس دعابة وأن تحاول البقاء هادئًا وصبورًا فى حياتك العاطفية.>تتحسن صحتك بشكل ملحوظ، ويطلب منك الفلك الانتباه إلى الأسنان والركبتين والظهر والابتعاد عن المجازفات، محاولة قضاء وقت ممتع فى أحد المنتجعات الصحية قد تكون مفيدة جدًا بالنسبة لك.>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء>سيجدك الآخرين ضعيفًا فأنت متعب مما يحدث حولك فى الفترة الأخيرة، عليك أن تبذل مجهودًا أكبر اذا أردت أن تنهى يومك بالشكل المرغوب، لا تكن أنانى عليك التطرق إلى المواضيع العالقة لأن ذلك ليس فى مصلحتك.