شاهد…كيف تصنع مدفأة من علبة كانز في خلال دقائق

كيف تصنع مدفأة في خلال دقائق حيث أن في هذا البرد القارس يحاول الإنسان بشتي الطرق من أجل مواجهة البرد، و المشكلة أن هناك العديد من النوات تضرب مصر في الوقت الحالي، و المنطقة العربية بأكلملها، و نحن من المعروف أن هناك دول عربية حارة في الأساس و هناك بعض الدول مثل مصر لديها طقس معتدل لذلك يحاول العديد من البشر الحصول على أسهل و أبسط الطرق من أجل مقاومة البرد، و الحصول على الدفئ و لذلك يقوم البعض بلبس العديد من الملابس، و لكن ظهرت بعض الطرق من أجل مواجهة البرد.

حيث أن ظهرت بعض الفيديوهات على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، تعلم كيفية صنع مدفأة في خلال دقائق بسيطة و ذلك بأبسط الطرق عن طريق علبة كانز، حيث أن كل ما في الموضوع أن تحضر علبة كانز فارغة ثم تقوم بأزله الجزء العلوي نهائيا من المنطقة التي عادة ما نشرب منها المياه الغازية، ثم نقوم بعمل ثقوب في الجهة الأخري مثل عيون البوتاجاز، بالضبط كما سوف نشاهد في الفيديو.

و في النهاية أصبح لدينا مدفأة يتبقى لنا فقط وضع مادة “الميثانول” ،و هي مادة تشتعل و تقوم بأشعالها و على ذلك سوف تري الدفئ الذي ينبعث من المدفأة، و هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك رؤيتها أيضا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads