حظك اليوم برج الحوت الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: مشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية

عاطفياً: يحمل اليك هذا اليوم فرصة لزواج او لارتباط له فوائد مادية كثيرة، لكن المطلوب تجنّب كل انواع الغيرة والتملّكية والحسد

صحيا: لا تتردد في الاتصال بالطبيب في حال انتابتك عوارض جانبية



ابراج مكتوب



لديك اليوم بعض الأفكار النفسية المهمة فعليك أن تتفاءل، ولكن ربما تشعر بالارتباك والاضطراب تجاه معاني هذه الأفكار. ننصحك إذا شعرت بالغموض اليوم عدم تنفيذ تلك الأفكار أن تؤجلها للغد فربما تكون أوضح.

شبكةعيونالإخبارية

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