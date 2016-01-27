أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الأسد الأحد 31 يناير 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الأحد 31 يناير 2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: أجواء العمل مشعجة، وتتيح لك إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوف مميز

عاطفياً: لا تعامل الشريك بقساوة بل كن مرناُ جداً معه، وتعرف تطورات كثيرة في العلاقة تكون لمصلحتكما

صحياً: ممارسة الرياضة يومياً تساعدك على اكتساب لياقة بدنية بدون جهد كبير


ابراج مكتوب
 

تفاءل فاليوم أنت محظوظ فإن كنت أعزب، ستلتقي بشخص ما سيغير حياتك. ستشعر أن هذا الشخص هو الأنسب على الإطلاق بالنسبة لك. ولكن ننصحك باليقظة والانتباه! فربما يكون هذا الشخص لديه بعض المشكلات المادية أو ربما يكون شديد الغيرة وشديد التحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى