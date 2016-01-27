حظك اليوم برج الأسد الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: أجواء العمل مشعجة، وتتيح لك إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوف مميز

عاطفياً: لا تعامل الشريك بقساوة بل كن مرناُ جداً معه، وتعرف تطورات كثيرة في العلاقة تكون لمصلحتكما

صحياً: ممارسة الرياضة يومياً تساعدك على اكتساب لياقة بدنية بدون جهد كبير



ابراج مكتوب



تفاءل فاليوم أنت محظوظ فإن كنت أعزب، ستلتقي بشخص ما سيغير حياتك. ستشعر أن هذا الشخص هو الأنسب على الإطلاق بالنسبة لك. ولكن ننصحك باليقظة والانتباه! فربما يكون هذا الشخص لديه بعض المشكلات المادية أو ربما يكون شديد الغيرة وشديد التحكم.

شبكةعيونالإخبارية

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