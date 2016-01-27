حظك اليوم برج السرطان الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: قد يستجد اليوم ما يحذرك من إشكالات ومضاربات وإرباكات، ولكن مع مرور الساعات تتوصل إلى التغلب على كل ما يعيق تقدمك

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك

صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة

ابراج مكتوب



كن أشد حذرا اليوم، فعقلك الباطن هو الأكثر نشاطًا. ربما يكون لديك اليوم بعض الأفكار النفسية أو الأحلام الغريبة التي ربما تخبرك عن شيء محتمل في علاقتك مع أحد أصدقائك أو الحبيب. ننصحك بأن تقوم بعمل قائمة للرموز التي رأيتها في أحلامك ثمّ حدد ماذا تعني هذه الرموز بالنسبة لك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads