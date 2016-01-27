أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج السرطان الأحد 31 يناير 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأحد 31 يناير 2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: قد يستجد اليوم ما يحذرك من إشكالات ومضاربات وإرباكات، ولكن مع مرور الساعات تتوصل إلى التغلب على كل ما يعيق تقدمك

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك

صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة

ابراج مكتوب
 

كن أشد حذرا اليوم، فعقلك الباطن هو الأكثر نشاطًا. ربما يكون لديك اليوم بعض الأفكار النفسية أو الأحلام الغريبة التي ربما تخبرك عن شيء محتمل في علاقتك مع أحد أصدقائك أو الحبيب. ننصحك بأن تقوم بعمل قائمة للرموز التي رأيتها في أحلامك ثمّ حدد ماذا تعني هذه الرموز بالنسبة لك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى