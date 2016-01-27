معهد تيودور بلهارس يستضيف المؤتمر الثامن لخبراء الكبد فى مصر وفرنسا

تستضيف مصر فى السابع من فبراير المقبل، مؤتمرا طبيا رفيع المستوى حول الالتهاب الكبدى الوبائى.

وينعقد المؤتمر الثامن لخبراء الكبد، بمعهد "تيودور بلهارس" للأبحاث بالتعاون مع مستشفى "ديجون الفرنسية"، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين وبمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين فى مرض الالتهاب الكبدى الوبائى.

وصرح الدكتور أحمد الراعى رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمى بالمعهد ومنسق التعاون بين الجانبين المصرى والفرنسى، بأن هذا الاجتماع، هو السنوى العلمى الثامن بين المعهد والمستشفى، والذى سيشرف بحضور 3 من كبار المتخصصين الفرنسيين فى مجال أمراض الكبد الوبائية، وهم البروفيسور باتريك مارسلين الخبير العالمى فى علاج الالتهاب الفيروسى الكبدى ورئيس مركز أبحاث الالتهاب الكبدى التابع لمستشفى ديجون، والذى سيلقى محاضرة بعنوان "طرق علاج مرضى فيروس سى".

وأضاف أن البروفيسور فرانسيس دورنس رئيس قسم الالتهاب الكبدى ومدير قسم زراعة الكبد فى كلية الطب بباريس سيشارك كذلك فى الاجتماع وسيلقى محاضرة بعنوان "العوامل المضادة للفيروسات واستخدامها فى علاج المرضى قبل وبعد عمليات زراعة الكبد"، والبروفيسورة جاليرى براديس أستاذ أمراض الكبد فى المستشفى وجامعة " باريس ديترويت" وتلقى محاضرة عن الأورام الكبدية المختلطة والحالات الحرجة فيها.

وتابع أنه سيشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور وحيد دوس أستاذ الأمراض الوبائية والكبد بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، حيث سيلقى محاضرة عن البرنامج القومى المصرى للتحكم فى الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى، والدكتور معتز صيام أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بمعهد تيودور بلهارس وسيلقى محاضرة عن " التحكم فى العدوى فى جراحات زراعة الكبد".

وأكد أن هذه الاجتماعات والتواصل بين العلماء المصريين والفرنسيين المتخصصين فى مجال التهاب الكبد وعلاجه وزراعته يساعد على تبادل الخبرات فى هذا المجال الحيوى، حيث تعد أمراض الكبد فى مصر من أعلى معدلات الإصابة.

وأشار إلى أن علماء المعهد يطلعون بصفة مستمرة على أحدث الدراسات والأبحاث فى هذا المجال من خلال مشاركتهم فى المؤتمرات الدولية، لافتا إلى مشاركة وفد مصرى ضم كلا من الدكتور جمال عصمت والدكتور إيمان والدكتور طارق أصيل فى أعمال المؤتمر العلمى حول الالتهاب الكبدى الذى عقد فى وقت سابق من شهر يناير الحالى بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح أنه قدم خلال المؤتمر تجربة مصر فى كيفية تحسين فرص الحصول على العلاج، وأن الجلسة التى حضرها العلماء المصريون وناقشوا فيها موضوع "هل يمكن أن نتوقع القضاء على التهاب الكبد الوبائى الكود الجينى الرابع" كانت مثيرة للاهتمام للغاية وأحدثت صدى كبيرا داخل المؤتمر الذى عرضت جميع أبحاثه ومناقشاته على شبكة الإنترنت.

>