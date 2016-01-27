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برج العذراء حظك الأربعاء 27/1/2016

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برج العذراء حظك الأربعاء 27/1/2016 برج العذراء حظك الأربعاء 27/1/2016

على الصعيد المهني:


>المشاكل ستحاصرك فى هذا اليوم وستشعر أن حياتك العملية وطموحاتك فى العمل كادت ان تنهار بسبب بعض العوائق التى ستقابلك وستكون بمثابة حائط سد بين وبين تحقيق أحلامك، لكن لا تسرع فى الحكم على الأشياء ربما تجد فى الأيام القادمة حل .

على الصعيد العاطفى:


>بعد سلسلة من المشاكل التى واجهها أبناء هذا البرج بدأت الأمور على المستوى العاطفى ان تتحسن نوعا ما، وستجد شريك حياتك يقف إلى جوارك ويحمسك وسيخوض معك عدة تجارب قاسية ستكون دليل على إخلاصه وحبك لك، لذلك تمسك به ولا تتخل عنه يوم.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>المشاكل فى العمل ربما تكون سبب فى بعض المشاكل الصحية المزمنة لذلك حاول ان تكون هادئ وتحافظ على ثباتك الانفعالى، لكن بالنسبة لحياتهم العاطفية فستكون طوق النجاة بالنسبة لهم فسيعوضهم الحب ما فقدوه فى باقية مجالات حياتهم .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

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مصر 365

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