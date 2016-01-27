أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27/1 /2016

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27/1 /2016 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27/1 /2016
على الصعيد المهني:
>كلمات من حولك تثير اشمئزازك، اترك الخلافات الجانبية والتزم بأفكارك فى العمل، وحاول أن تنفذها سريعاً.

على الصعيد العاطفى:
>تحتاج إلى الحديث مع الأصدقاء، والعودة إلى أجواء المرح التى كانت تجمعكم، فربما يؤثر ذلك على حالتك المزجية، بعد أجواء التوتر التى تعيش فيها.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
>تحتاج إلى استعادة طاقتك ونشاطك، والتخلص من الطاقة السلبية التى تؤثر على ادائك المهنى وحالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيشوا أجواء مشحونة بسبب الخلافات الجانبية فى محيط العمل، والكلمات التى تصاحبها تثير اشمئزازك، حاول أن تضبط أعصابك وابتعد عن هذه الأجواء، تحتاج إلى الحديث مع الأصدقاء المقربين واسترجاع اجواء المرح التى كانت تجمعكم، ربما يؤثر ذلك على حالتك المزاجية، ويفيدك ذلك خاصة فى اجواء التوتر التى تعيشها، أدائك المهنى يقل تدريجياً، لذلك عليك ان تستعيد طاقتك ونشاطك وتخلص من طاقتك السلبية، تتأثر بعواطفك كثيراً لذلك أبتعد عن الأشياء التى تزعجك، وتزيد من طاقتك السلبية، لأنها تؤثر على أدائك المهنى وحالتك المزاجية، واترك العناد لأنه يضعف من موقفك، أن حافظ جيد للأسرار وغموضك يجعلك من محط أعين العديد من الأشخاص، تعامل الأشخاص الجدد بحذر، ولا تندفع بعواطفك تجاههم، وحافظ على علاقتك بالأصدقاء القدامى وكن على إتصال دائم بهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى