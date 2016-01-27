حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27/1 /2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>كلمات من حولك تثير اشمئزازك، اترك الخلافات الجانبية والتزم بأفكارك فى العمل، وحاول أن تنفذها سريعاً.

على الصعيد العاطفى:

>تحتاج إلى الحديث مع الأصدقاء، والعودة إلى أجواء المرح التى كانت تجمعكم، فربما يؤثر ذلك على حالتك المزجية، بعد أجواء التوتر التى تعيش فيها.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى استعادة طاقتك ونشاطك، والتخلص من الطاقة السلبية التى تؤثر على ادائك المهنى وحالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيشوا أجواء مشحونة بسبب الخلافات الجانبية فى محيط العمل، والكلمات التى تصاحبها تثير اشمئزازك، حاول أن تضبط أعصابك وابتعد عن هذه الأجواء، تحتاج إلى الحديث مع الأصدقاء المقربين واسترجاع اجواء المرح التى كانت تجمعكم، ربما يؤثر ذلك على حالتك المزاجية، ويفيدك ذلك خاصة فى اجواء التوتر التى تعيشها، أدائك المهنى يقل تدريجياً، لذلك عليك ان تستعيد طاقتك ونشاطك وتخلص من طاقتك السلبية، تتأثر بعواطفك كثيراً لذلك أبتعد عن الأشياء التى تزعجك، وتزيد من طاقتك السلبية، لأنها تؤثر على أدائك المهنى وحالتك المزاجية، واترك العناد لأنه يضعف من موقفك، أن حافظ جيد للأسرار وغموضك يجعلك من محط أعين العديد من الأشخاص، تعامل الأشخاص الجدد بحذر، ولا تندفع بعواطفك تجاههم، وحافظ على علاقتك بالأصدقاء القدامى وكن على إتصال دائم بهم