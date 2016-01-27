برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 2016/1/27

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

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>تعانى من التراخى نوعا ما فى عملك وغير قادر على استعادة مستواك الطبيعى الذى كنت عليه من قبل بعض المشاكل التى واجهتك مؤخرا، لكن لا داعى للقلق لا يوجد شىء يبقى على كما هو عليه وستتغير الأوضاع على الأفضل مع الوقت والأمر لا يحتاج إلا إلى قليل من التركيز.الحياة العاطفية تعيشها بكل مثالية فى هذا اليوم وفى هذا العام عامة، لأنك ستجد حب عمرك وشريك حياتك الذى طالما بحثت عنه ، وستكمل معه حساتك بكل سعادة، لذلك حافظ عليه حتى إذا انتابت حياتك بعض المشاكل البسيطة لأنك لم ولن تجد ما يعوضك حبه فيما بعد.وفقا لارتياحك على المستوى العاطفى ستتحسن أحوالك الصحية، لأن هذا البرج عاطفى ورومانسى بطبعه ويؤثر ذلك بالإيجاب أو بالسلب على حياتهم الصحية، لذلك سيشهدون نهضة كبرى على مستوى حياتهم الصحية .بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.