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حظك اليوم برج السرطان الأحد 24 /1/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 24 /1/2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 24 /1/2016

على الصعيد المهني:
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هناك فرصة قوية لإجراء تغييرات كبيرة فى حياتك المهنية اليوم، فبعض الأشياء التى تتعامل معها كهواية يمكن أن تكون مصدرًا للدخل وهو ما يجعلك تفكر فى تغيير مجال عملك والنتائج ستكون مشجعة للغاية، على الرغم من أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلاً.

على الصعيد العاطفى:
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شراكتك العاطفية تعمل بشكل جيد وتعطيك ميزة فى الحياة المهنية كذلك، ويمكن أن تحقق أنت وشريك حياتك نجاحًا كبيرًا على الصعيد العاطفى وكذلك فى الأعمال التجارية خاصة أنكما تتمتعان بفهم جيد للاختلافات بينكما.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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فى الفترة الأخيرة كنت تعانى من مشاكل صحية مزمنة أو مستمرة لفترة طويلة ولكن من اليوم تبدأ حالتك الصحية فى التحسن وستكون قادرًا على الوصول إلى حل على المدى الطويل سيساعد فى تحسين وضعك الصحى، كما أن نظامك الغذائى يساهم كثيرًا فى تسريع عملية التعافى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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أنت فى أحسن أحوالك الإبداعية فى الفترة الحالية وخيالك الواسع سيجلب لك الحظ والسعادة، فاسمح لعقلك أن يتحكم بك واطلق لخيالك العنان واترك الفرصة لمواهبك الذهبية الخفية للظهور واستثمارها.

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مصر 365

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