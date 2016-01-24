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حظك اليوم برج الدلو اليوم الأحد 24/1 /2016

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حظك اليوم برج الدلو اليوم الأحد 24/1 /2016 حظك اليوم برج الدلو اليوم الأحد 24/1 /2016

الدلو على الصعيد المهنى:
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مفاجئة سارة فى محيط العمل، وتحسن ملحوظ فى احوالك المالية، تنتظر تنفيذ خطة ستطور كثيراً من أدائك المهنى.

على الصعيد العاطفى:
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التعاون المشترك بينك وبين شريك حياتك يخفف كثيراً من أعباء الحياة، ولحظات رومانسية تتجدد بتجدد ذكريات تجمعك بشريكك.

على الصعيد الصحي:
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أنت من محبى الأكل، لذلك احرص دائماً على تحقيق التوازن بين رغباتك فى الوجبات التى تفضلها، وتأثيرها الصحى عليك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش اجواء سعيدة ومتميزة فى محيط العمل، وتنفيذ مشروعات سابقك تجلب كثيراً من الخبرة، التى تطور فى أدائك المهنى، وحالة التعاون المشترك بينك وبين شريك حياتك يخفف عليكما أعباء الحياة، ويجعل شكل الحياة بينكما أكثر مرونة، وتجدد ذكريات خاصة بينكما يؤدى إلى تجدد لحظات رومانسية سعيدة، لكن احذر من الأفراط فى تناول وجبات دسمة كى لا تؤثر مستقبلاً على حالتك الصحية .

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مصر 365

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