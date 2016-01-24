حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 24/1 /2016



>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>تعانى من مشكلات كثيرة فى محيط العمل هذه الفترة، حاول ان تتحكم فى أعصابك، فالظروف لا تحتمل العصبية و الأنفعالات>تحتاج إلى قضاء أوقات رومانسية مع شريك حياتك، فالتوترات قد أخذت من حياتكم وقتاً طويلاص فى الأيام الماضية>ضغوطك فى العمل تجعل منك شخصاً منفعلاً طوال الوقت، أهدأ قليلاً وتعامل مع الوضع بمرونة>تعيش حالة مرتبكة فى العمل بسبب المشكلات المتجددة التى تحدث يومياً بسبب بعض المحيطين بك، الأمور لاتحتمل العصبية والشجار، فالوضع متوتر جداً، حاول أن تحتفظ بهدوء اعصابك واستخدم ذكائك فى التعامل مع المور بحكمة اكثر من ذلك، جدد طاقتك وعيش اوقات رومانسية مع شريك حياتك، فانت تحتاج هذه الأوقات جداً فى هذا التوقيت.