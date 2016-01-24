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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 24/1 /2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 24/1 /2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 24/1 /2016


> على الصعيد المهني:


>تعانى من مشكلات كثيرة فى محيط العمل هذه الفترة، حاول ان تتحكم فى أعصابك، فالظروف لا تحتمل العصبية و الأنفعالات

على الصعيد العاطفى:


>تحتاج إلى قضاء أوقات رومانسية مع شريك حياتك، فالتوترات قد أخذت من حياتكم وقتاً طويلاص فى الأيام الماضية

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>ضغوطك فى العمل تجعل منك شخصاً منفعلاً طوال الوقت، أهدأ قليلاً وتعامل مع الوضع بمرونة
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :


>تعيش حالة مرتبكة فى العمل بسبب المشكلات المتجددة التى تحدث يومياً بسبب بعض المحيطين بك، الأمور لاتحتمل العصبية والشجار، فالوضع متوتر جداً، حاول أن تحتفظ بهدوء اعصابك واستخدم ذكائك فى التعامل مع المور بحكمة اكثر من ذلك، جدد طاقتك وعيش اوقات رومانسية مع شريك حياتك، فانت تحتاج هذه الأوقات جداً فى هذا التوقيت.

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مصر 365

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