وزارة الاسكان تعلن عن شقق 90 متر كاملة التشطيب للشباب في 18 محافظة بمقدم 5 آلاف وقسط شهري 480 جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان الوزارة ستطرح الإعلان الرابع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ”المليون وحدة”، لعدد 20 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة جديدة، على أن يتم فتح باب الحجز بداية من الأول من فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.

واشار مدبولي الي إن الإعلان عن حجز وحدات الإعلان الرابع، تأتي ضمن طرح وحدات المشروع الجاهزة، في إعلانات شهرية تباعا، مؤكدا أن الوزارة تطرح الوحدات الجاهزة فقط، سواء إنشائيا أو خدميا، لتكون جاهزة للسكن فورا وستكون محافظة دمياط من المحافظات الموجودة في الاعلان الخامس والذي سيكون خلال شهرعلي الاكثر بعد الانتهاء من بعض المرافق الخاصة بالوحدات السكانية الموجودة بالمحافظة

وأضاف الوزير :” الوحدات التى سيتم طرحها 90 مترا ( 3 غرف وصالة ) كاملة التشطيب، بنظام التمليك.

وأشار المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى لبرنامج الإسكان الاجتماعي، إلى أن المحافظات المطروحة وفروع بنك التعمير والإسكان، التي سيتم إرسال الأوراق المطلوبة إليها، هى القليوبية، (الخانكة) بنك الإسكان والتعمير فرع بنها ، والشرقية (فاقوس – أبو كبير – أولاد صقر – بلبيس)، بنك التعمير والإسكان فرع الزقازيق ( أبراج الحرية )، والدقهلية ( المنزلة – بلقاس – أجا ) ، فرع دمياط (شارع سعد زعلول – عمارة الأوقاف)، والمنوفية (السادات – أشمون – سرس الليان) فرع مدينة السادات (المنطقة الأولى)، والغربية (سمنود – المحلة – بسيون – السنطة ) فرع مدينة دمياط الجديدة ( المنطقة المركزية)، والبحيرة (وادى النطرون – بدر) فرع دمنهور (شارع عبد السلام الشاذلى)، والفيوم (طامية) فرع الفيوم (بندر الفيوم 18 تقسيم الحرية )، وأسيوط (منقاد – ديروط – منفلوط – أبنوب – البدارى – صدفا – أبو تيج – الغنايم – ساحل سليم ) فرع أسيوط (شارع الجمهورية) ، وسوهاج (جهينة – المنشأة – ساقلتة ) فرع سوهاج (طريق أسيوط سوهاج)، وقنا (نجح حمادى – قوص – الوقف – نقاد ) فرع قنا (ميدان مديرية الأمن )، والأقصر (الشغب) فرع الأقصر (شارع المحطة)، أسوان (دراو – نصر النوبة – إدفو)، فرع أسوان (9 شارع الكورنيش) ، والبحر الأحمر (رأس غارب – القصير) فرع الغردقة (منطقة القرى الساحلية )، موضحا أنه سيتم طرح باقى الواحدات فى محافظات الوادى الجديد (الخارجة – الداخلة)، ومطروح (العلمين )، وبنى سويف (مدينة بنى سويف – بياض العرب – الفشن )، و السويس (حى عتاقة ) ، شمال سيناء(بئر العبد – نخل – الحسنة)، ضمن فرعى عمارات جاردينيا الهرم ( شارع الهرم – الجيزة)، فرع قرية مارقيا السياحية ( السوق التجارية).

وحول الشروط العامة للتقديم، أوضح حسن أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات، وعدم إمتلاك ( الزوج / الزوجة / الولاد القصر) أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطعة أرض سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .

وأضاف حسن :” من ضمن الشروط أيضا، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته” .

وأكد حسن أنه بالنسبة لشروط المتقدم للحجز، لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة في بداية مدة الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

ولفت المدير التنفيذى للاسكان الاجتماعى، أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة، فإنه يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، للمتقدم وزوجه ”سارية” ، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالى الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل، توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل ، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوي، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة (محل – ورشة …..)، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الابناء (رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

وحول أسلوب التقدم والسداد ، ذكر المهندس صلاح حسن، أنه يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 5000 جنيه ( يرد فى حالة عدم التخصيص ) ، بجانب 100 جنيه (مصاريف استعلام لا ترد) ويتم سداده في أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية ، وذلك على الحساب الجاري رقم (70822) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب بريد الزمالك .

ويتم ملء النموذج المرفق بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة وصورة ايصال السداد داخل مظروف مغلق يكتب عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز بها، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان، بالمحافظة المراد الحجز بها والموضح بعاليه ، وسيتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة ، و حال عدم قيام المستحقين بالسداد فى خلال شهر من تاريخ الاخطار يتم إلغاء الحجز .

ويتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والإحيتاجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.

وذكر حسن أن القسط الشهري يبدأ من 480 جنيها (كحد أدنى ) بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن ، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص) وتبلغ 7% ولا يتم تغيرها طوال فترة التمويل.

شبكةعيونالإخبارية

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