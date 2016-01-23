الأمم المتحدة: مستقبل الرئيس السورى سيناقش فى المفاوضات المستقبلية

>أكد نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد ستتم مناقشته فى المفاوضات المستقبلية بين أطراف الأزمة السورية .

وقال ، فى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم "السبت" ، إن " موقف الأمين العام يبقى على ما هو عليه، وهو أن "مصير الأسد بيد الشعب السوري" .

وأضاف نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، أن" بان كى مون طالب جميع الدول المحورية بأن تقوم بدور إيجابى فى سوريا ، وأن تعمل من أجل الوصول إلى حل للوضع بحيث تصبح هناك مرحلة تحول ديمقراطى فى سوريا "،مشيرا إلى أن أى موضوع آخر غير ذلك هو أمر يعود إلى الشعب السورى لكى يحدده".