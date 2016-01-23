أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: مستقبل الرئيس السورى سيناقش فى المفاوضات المستقبلية

Google+ Print
الأمم المتحدة: مستقبل الرئيس السورى سيناقش فى المفاوضات المستقبلية الأمم المتحدة: مستقبل الرئيس السورى سيناقش فى المفاوضات المستقبلية

>أكد نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد ستتم مناقشته فى المفاوضات المستقبلية بين أطراف الأزمة السورية .

وقال ، فى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، حسبما نقلت قناة "العربية" اليوم "السبت" ، إن " موقف الأمين العام يبقى على ما هو عليه، وهو أن "مصير الأسد بيد الشعب السوري" .

وأضاف نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، أن" بان كى مون طالب جميع الدول المحورية بأن تقوم بدور إيجابى فى سوريا ، وأن تعمل من أجل الوصول إلى حل للوضع بحيث تصبح هناك مرحلة تحول ديمقراطى فى سوريا "،مشيرا إلى أن أى موضوع آخر غير ذلك هو أمر يعود إلى الشعب السورى لكى يحدده".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017