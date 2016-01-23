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"أقباط من أجل الوطن" فى عيد الشرطة: قدمت كل غالٍ ونفيس من أجل الوطن

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"أقباط من أجل الوطن" فى عيد الشرطة: قدمت كل غالٍ ونفيس من أجل الوطن "أقباط من أجل الوطن" فى عيد الشرطة: قدمت كل غالٍ ونفيس من أجل الوطن
قال محب شفيق الأمين العام للاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، يجب على كل الاحتفال يوم 25 يناير بعيد الشرطة، التى قدمت كل غالٍ ونفيس من أجل حماية الوطن من خطر الإرهاب، الذى يستهدف جموع الشعب المصرى.

وأضاف شفيق فى بيان صادر اليوم السبت، لقد قدمت الشرطة المصرية ورجالها تضحيات كبيرة خلال التصدى للإرهاب، الذى اجتاح الوطن على يد جماعة الإخوان الإرهابية، وقدم رجال الشرطة البواسل العديد من البطولات والكثير من الشهداء الذين قدمه أرواحهم من أجل حماية وأمان كل مواطن مصرى.

وحول الدعوات التى يطلقها البعض للخرج فى تظاهرات يوم 25 يناير، قال شفيق يجب التعامل بحزم مع من يدعو للتظاهر أو يخرج يوم 25 يناير، لأن من يخرج فى للتظاهر فى ذلك اليوم فهو يعمل ضد الوطن ولصالح جماعة الإخوان الإرهابية، التى تريد إشاعة الفوضى واستغلال التجمعات لتنفيذ مخططاتها ضد الوطن.

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مصر 365

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