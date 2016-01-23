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الجيش مهنئاً الرئيس بذكرى ثورة يناير: رجالنا يتقدمون الصفوف لحماية الوطن

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الجيش مهنئاً الرئيس بذكرى ثورة يناير: رجالنا يتقدمون الصفوف لحماية الوطن الجيش مهنئاً الرئيس بذكرى ثورة يناير: رجالنا يتقدمون الصفوف لحماية الوطن
بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير .. كان نصها.

السيد الرئيس عبد الفتاح
>رئيس الجمهورية
>القائد الأعلى للقوات المسلحة
>يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم فى ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يوم الخامس والعشرين من يناير بأصدق آيات التهانى مع الذكرى الخامسة لثورة الشعب التى حمتها القوات المسلحة وساندت مطالبها المشروعة فى الحياة الحرة الكريمة، ومع الاحتفال بهذه الذكرى فإن القوات المسلحة سوف تظل على إيمانها المطلق بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيه بكل البذل والتضحية والفداء فى سبيل واجبهم المقدس الذى كلفهم به شعب العظيم؛ لتظل مصر دائما وطنا حرا آمنا لكل المصريين
> رعاكم الله وأيدكم دوما بنصره.. ،

وكل عام وسيادتكم بخير
>كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة المرابطين بسيناء بمناسبـة ذكرى ثورة 25 يناير، كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.
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مصر 365

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