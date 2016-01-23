بالأسعار أفضل أنواع أكواب الأطفال

بمجرد أن يبلغ عمر طفلك 6 أشهر تبدأ مرحلة الاستعداد لتقديم بعض الأكلات الخفيفة له واستخدام الأكواب الخاصة بالأطفال، لمساعدته على الشرب. وهناك مجموعة كبيرة من تلك الأكواب تزيد عن 20 نوعاً ما يصعب عليك ربما عزيزتي الأُم الاختيار ومعرفة الأفضل لطفلك.

«سيدتي نت» تجولت في الأسواق وجمعت لك بعض المعلومات التي تساعدك على اختيار الكوب المناسب لطفلك الرضيع:

عند شراء كوب لطفل يجب أن تراعي هذه الأمور:

ـ اختيار أنواع معروفة لضمان جودة البلاستيك والمواد المصنع منها الكوب.

ـ للأطفال من سن 6 أشهر اختاري أكواباً مدعَّمة بيد حتى يتمكَّن طفلك من حملها.

ـ ابتداء من عمر سنة يمكنك شراء كوب من دون يد، لكنَّه مدعم بشفاطة.

ـ احرصي على اختيار أنواع لا تسرب الماء.



• أخطاء يجب تجنبها عند استخدام كوب الطفل:

ـ عدم السماح للطفل بأخذ كوب يحتوي على عصير أو لبن أثناء نومه، فقد يسبِّب السكر الموجود في اللبن أو العصير تسوس أسنان الطفل.

ـ عدم إعطاء الطفل الحليب في هذا الكوب إلا بعد بلوغه عامه الأول. فبين شهره الثامن إلى العاشر يمكن تناول العصائر غير الحمضيَّة وبعد إتمام عام يمكن إعطاؤه لبناً كامل الدسم، كما يجب تجنب العصائر ذات اللب والتي من شأنها سد صمام الشرب.

ـ تنظيف كوب الطفل باستمرار وبخاصة الغطاء وصمام الشرب، حيث تكوِّن بقايا السوائل بكتيريا في صمام الشرب.

ـ عدم الاعتقاد بأنَّ هذا الكوب سوف يسهل عمليَّة فطام الطفل، لكن يحل هذا الكوب محل الببرونة، وأنَّ استخدام هذه الأكواب يقلل من تسوس أسنان الطفل.

ـ عدم إعادة ملء الكوب بعصير أو لبن على مدار اليوم، فإذا انتهى الطفل من تناول العصير لا بد من ملء الكوب بالماء.



• نصائح عند تدريب الطفل على استخدام الكوب:

ـ لا تسمحي لطفلك بأن يمشي في البيت بالكوب المملوء بالماء، فهذا سيئ لأسنانه ويسد الشهيَّة.

ـ اسمحي لطفلك باللعب بالكوب وحتى لو كسره وهو يرميه من مكان لمكان فهذا يعني أنَّه سعيد به.

ـ شجعي طفلك على حمل الكوب بيديه الاثنتين؛ لأنَّن يكون ثقيلاً عليه عندما يحمله بيد واحده.

ـ أعرضي على طفلك الكوب بين الوجبات.



أما بالنسبة لأسعار أكواب الأطفال:

• كوب avent بيد بشفاطة من سن سنة بسعر 81 ريالاً.

• avent من دون يد لسن سنة 66 ريالاً.

• avent من غير يد وحجم صغير 44 ريالاً.

• nuby بشفاطة من سن سنة بسعر 26 ريالاً.

• nuby كوب للأطفال من سن 6 أشهر بيدين 47 ريالاً.