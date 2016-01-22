العثور على جنين داخل معدة شاب يزن 2.5 كجم ! ماذا فعل الأطباء ؟ وما رد فعله ؟

حادثة غريبة يكاد أن لا يصدقها أحد ، أن يوجد جنين طفيلى فى بطن رجل ، ولكنها حدثت بالفعل مع شاب هندى يدعى ناريندرا كومار يبلغ من العمر 18 عام ، حيث أنه كان يشتكى من ألام فى المعدة ، وكان يحدث له القئ وفقدان الوزن ، وكانت بطنه تنمو ، وكان ألم شديد ، وعندما ذهب للأطباء لكى يقوم بعمل الفحوصات اللازمة ، لكى يعلم ما هو سبب هذا الألم فى معدته.

وعندما أجريت الفحوصات ، أصيب الأطباء بذهول ، لما وجدوه في معدة هذا الشاب الهندي ، حيث أنهم وجدو جنين ، بداخل معدته يزن 2.5 كيلو جرام ، وحيث وجدوه به شعر وأسنان وبعض العظام ، وتبين أنه أخيه التوأم ، حيث أنه قم بتشكيل شى يقرب من الحبل السري ، وكان يتغذى من دم الشاب طوال هذة السنين.

وقد صرح الأطباء ، أنها من الحالات النادرة جداً ، والتى حدثت ل 200 شخص فقط على مستوى العالم ، وتحدث هذة العملية أثناء فترة الحمل بتوأم ، حيث أنها تسمى جنين داخل جنين ، حيث أنه يدخل أحدهم فى الأخر عن طريق الحبل السري ، ويتغذى منه. سبحان الله

شبكةعيونالإخبارية

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