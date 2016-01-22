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إصابة 147 شخصآ بأنفلونزا الخنازير ..والإشتباه فى 256 حالة أخرى فى محافظة البحيرة

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إصابة 147 شخصآ بأنفلونزا الخنازير ..والإشتباه فى 256 حالة أخرى فى محافظة البحيرة إصابة 147 شخصآ بأنفلونزا الخنازير ..والإشتباه فى 256 حالة أخرى فى محافظة البحيرة

إنتشرت الإصابة بفيرس أنفلونزا الخنازير  فى محافظة البحيرة ،حيث قال مصدر مسؤل من صحة البحيرة أن هناك إصابة 147 شخصآ بهذا المرض من بينهم 6 حالات قد توفوا ، كما أضاف ايضآ أن يوجد 256 حالة أخرى يشتبه بإصاباتهم بفيرس أنفلونزا الخنازير .

من الجهة الأخرى أعلنت جميع المستشفيات الحكومية حالات الطوارىء ،تحسبآ لأى حالة طارئة مصابة بأنفلونزا الخنازير أو الطيور .
كيف تعرف أن هذا هو فيرس أنفلونزا الخنازير وماهى أعراضه؟

أعراض أنفلونزا الخنازير ربما لا تختلف عن الأنفلونزا العادية لاكنه شديد لذلك وهام للتوعية :-

عند الإصابة بفيرس الأنفلونزا لابد من الذهاب للطبيب وإجراء التحاليل التى تحدد نوعية الفيرس .
أعراضة هى:-

    رشح.
    إرتفاع درجات حرارة الجسم.
    ألم فى الحلق مصحوب بكحة.
    صداع.
    ضعف وأوجاع فى كل أنحاء الجسم.
    هناك بعض الحالات يصاحبها إسهال وقىء شديد.

طرق العدوى

ينتقل هذا الفيرس عن طريق الرزاز المتطاير فى الهواء نتيجة لعطس أحد المصابين به .
نصائح للوقاية من هذا الفيرس اللعين

    لابد من تنظيف الأيدى المستمر بالماء والصابون .
    إستخدم المناديل الورقية  لتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال ثم تخلص من المناديل فى سلة المهملات فورآ.
    لا داعى لتقبيل أحد المعارف أو المقربين يكتفى السلام باليد فقط .
    عدم لمس العين والأنف والفم إلا بعد تنظيف يدك.
    يجب مراعاة التدقيق فى تنظيف المستمر للأسطح بالمنظفات قبل وبعد أستخدامها .
    فى الأماكن المزدحمة يفضل إرتداء الكمامات للكبار وللأطفال أيضآ.

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