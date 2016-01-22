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الفنانة منة شلبي تصدم جمهورها وتعترف للمرة الاولى بمرضها الغريب وسر عدم زواجها إلى الآن !! مفاجأة

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الفنانة منة شلبي تصدم جمهورها وتعترف للمرة الاولى بمرضها الغريب وسر عدم زواجها إلى الآن !! مفاجأة الفنانة منة شلبي تصدم جمهورها وتعترف للمرة الاولى بمرضها الغريب وسر عدم زواجها إلى الآن !! مفاجأة

خلال إستضافة الفنانة منة شلبى ببررنامج et بالعربى والذى يتم تقديمه عبر شاشة قناة mbc الفضائية على هامش تكريمها بمهرجان دبى السينمائى بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم نوراة الذى لم يتم عرضه إلى الآن بدور العرض حيث فاجأت منه شلبى بتصريحاتها التى صدمت الكثير من جمهورها حيث صرحت لاؤل مرة من كونها تعانى حالة من حالات الشيزوفرينيا النفسية ” الفصام ” مؤكدة أنها بالرغم من ذلك أنها شخصية اجتماعية وأنها تحب الوقوف أمام الكاميرات أثناء التمثيل فقط ولا تحب حياة المشاهير الصاخبة التى تكون تحت الاضواء التى يتم تسليطها طوال الوقت على الفنان مشيرة إلى أنها لاتحب الظهور فى البرامج التلفزيونية وعن السبب وراء عدم زواجها الى الان

فقد قالت أن السبب وراء ذلك هو النظرة الخاصة بالمجتمعات العربية للزواج بكونه ” تحصيل حاصل ” مما يجهلها تزداد اصراراً على أن الزواج لابد أن يكون باعثاً عن حب وأشارات الى أن هذا الامر ليس مشترطاً بسن محدد خاصة فى ظل ما يقال فى المجتمعات العربية ” قبل فوات الاوان ” واللحاق بقطار الزواج وايضاً الانجاب لانه من ستستكمل معه باقى حياتها هو رجل وليس كلباً أليف بحسب قولها .

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