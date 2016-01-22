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تحذير الأرصاد : موجه شديد البرودة وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة تصل الي 10 درجات مئوية

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تحذير الأرصاد : موجه شديد البرودة وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة تصل الي 10 درجات مئوية تحذير الأرصاد : موجه شديد البرودة وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة تصل الي 10 درجات مئوية

اعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية الدكتور احمد عبد العال ان حالة الطقس هذا الاسبوع علي جميع انحاء جمهورية العربية من المتوقع انه سوف تكون غير مستقرة , وذلك بداية من يوم السبت المقبل 23/1 حيث تتساقط الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية وصعيد البلاد و شبة جزيرة سيناء وعلي جميع محافظات الجمهورية,وذلك حتي يومي الثلاثاء والاربعاء .

وحيث أكد رئيس هيئة الارضاد الجوية أن تلك الظواهر الجوية ستكون مصحوبة بانخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى 9 درجات مئوية , مع وجود العواصف الترابية وان الطقس طوال الاسبوع المقبل شديد البرودة , وايضا تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان الطقس سوف يصل ذروته يوم الاثنين والثلاثاء .

ومن المتوقع وصول درجات الحرارة في بعض المناطق الي 10 درجات مئوية .

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