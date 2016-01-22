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قناة الجزيرة ترجح اختطاف 3 من مراسليها فى اليمن

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قناة الجزيرة ترجح اختطاف 3 من مراسليها فى اليمن قناة الجزيرة ترجح اختطاف 3 من مراسليها فى اليمن

>رجحت قناة الجزيرة اختطاف ثلاثة من مراسليها العاملين فى اليمن الذى مزقته الحرب.

وأفادت القناة الفضائية التى تتخذ من قطر مقرا لها بأن حمدى البخارى وعبد العزيز صبرى ومنير السباعى شوهدوا آخر مرة ليل الاثنين.

وأضافت الشبكة أن الثلاثة كانوا مراسلين لقناة الجزيرة العربية فى تعز، وهى مدينة جنوبى اليمن كانت مسرحا لقتال عنيف منذ شهور.

وفى بيان أصدره الخميس، دعا القائم بأعمال المدير العام للجزيرة مصطفى سواق إلى الإفراج الفورى عن الطاقم المختطف.

وأضاف سواق "ببساطة، كان زملاؤنا يؤدون عملهم وإخبار العالم بما يجرى داخل اليمن".

ومنذ مارس يقاتل تحالف عسكرى بقيادة المتمردين الشيعة (الحوثيين) نيابة عن اليمنية المعترف بها دوليا.

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مصر 365

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