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ضبط فتاتين فى وضع مخل مع اثنين من راغبى المتعة بالجيزة

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ضبط فتاتين فى وضع مخل مع اثنين من راغبى المتعة بالجيزة ضبط فتاتين فى وضع مخل مع اثنين من راغبى المتعة بالجيزة
تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط فتاتين فى وضع مخل بصحبة خليجيين داخل شقة بمنطقة الدقى، وتبين أن المتهمتين تتقاضيان 1000 جنيه لكل منهما مقابل ممارسة الرذيلة، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة، مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، تفيد بممارسة "سناء. ا" وهدير. م" للأعمال المنافية للآداب، مقابل الحصول على مبالغ مالية من راغبى ممارسة الرذيلة.

وبتكثيف التحريات تبين أنهما بصحبة اثنين بشقة فى منطقة الدقى، وبالحصول على إذن من النيابة، تمكن المقدمان تامر فاروق، وأحمد أبو السعود، من ضبط المتهمتين فى وضع مخل، وتبين أن المتهمتين تعرفتا على الرجلين عن طريق الإنترنت، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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