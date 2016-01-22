برج الحوت حظك اليوم السبت 23 يناير 2016

الحوت على الصعيد المهنى:
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دقتك المهنية، تجعلك دائماً فى الأمام، والجميع يثق فى أمانتك، لذلك يوكلون إليك المهام الصعبة فلا تغضب من ذلك.
على الصعيد العاطفى:
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تحتاج إلى إعادة تكوين فكرك عن بعض الأمور المختصة بشريك حياتك، فالأمور لن تقف فقط عند رأيك.
برج الحوت على الصعيد الصحى:
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تضغط على نفسك بشكل كبير، حاول أن تتحكم فى أعصابك كى لا تتعرض إلى اختلال ضغط الدم.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت
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أنت من القليلين الذين يؤدون عملهم بدقة وأمانة شديدة، لذلك فانت دائماً فى مقدمة رجال المهاب الصعبة، تعتبر محل ثقة من قبل رؤسائك، لذلك لا تغضب من ضغوط الشغل عليك، حاول أن تطور أفكارك مع تطور الأحداث واستوعب مواقف شريك حياتك أكثر من ذلك، لأن الأحداث لن تقف عند تفكيرك فقط، وحاول أن تقلل من ضغوطك العصبية.
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شبكةعيونالإخبارية
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