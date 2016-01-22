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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 23 يناير 2016

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 23 يناير 2016 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 23 يناير 2016

على الصعيد المهنى:
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أنت على موعد مع المشاجرات اليوم، تسمع كلمات من أحد الزملاء تثير غضبك وتضطر للرد عليها بشكل يتطور سريعاً، حاول ألا تجعل غضبك يؤثر على أدائك المهنى.

على الصعيد العاطفى:
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اثبت على موقفك مع شريك حياتك، ولا تستمع إلى نصائح آخرين فربما تكون خاطئة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
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تحتاج إلى الابتعاد عن الضغوط العصبية والمشكلات المحيطة بك، تناول مشروبات مهدئة، وحاول أن تقتنص قدراً من الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :
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تسمتع إلى بعض الأحاديث التى تثير حفيظتك اليوم، وتضطر إلى الرد مما يدخلك فى مشاجرات فى محيط العمل، حاول ألا تجعل غضبك يؤثر على أدائك المهنى، من المعروف أنك تغير رأيك أكثر من مرة فى ذات اللحظة، لكن حاول ألا تفعل ذلك مع شريك حياتك، ولا تجعل نصائح المقربين تزيد من تذبذب مواقفك، حاول أن تاخذ قسطاً من الراحة.

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مصر 365

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