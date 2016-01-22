حظك اليوم برج الدلو السبت 23 يناير 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:
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تظهر العديد من المشاكل على صعيد العمل تحاول السيطرة عليها بالصبر وشحن همة الزملاء للوقف وقفة رجل واحد، وهذا سيدعم موقفك أمام مديرك وسيكون لك شأن كبير فى محيط العمل يؤدى بك إلى الترقى فى السلم الوظيفى.
برج الدلو على الصعيد العاطفى:
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حب جديد يطرق باب قلبك حاول أن تفتح للأفراح طريق فى حياتك حتى تشعر بالدفء الذى كنت تحلم به فى حياتك، لا تحاول أن تتذكر الماضى الأليم فقد مضى بكل ما فيه من أحزان وأوجاع إلى حيث لا رجعة بعد اليوم.
برج الدلو على الصعيد الصحى:
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الأجواء ملائمة للقيام بنزهة مع الأصدقاء سوف تترك آثارها الطيبة على حياتك الصحية فستجد النشاط والحيوية يتسللان إلى حياتك بالتدريج.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :
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تتوقع لك الأبراج فى الفترة القادمة المزيد من الترقى والتقدم للوصول إلى أحلامك، سيكون دعم الأصدقاء لك فى الفترة القادمة كبيرا ويجب أن يكون تقديرك لمواقهم معك بنفس المقدار، الأيام الحلوة فى الطريق إلى حياتك ابتسم.
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شبكةعيونالإخبارية
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