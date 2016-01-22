حظك اليوم برج السرطان السبت 23 يناير 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة:

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أوضاعك فى العمل ليست سيئة كما تتخيل، فقط عليك أن تكون هادئا قليلاً ولا تندفع فى اتخاذ القرارات المصيرية التى قد تؤثر على أوضاعك فى العمل، وقد ينتج عنها إيذاؤك من قبل مديرك.علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، خصوصاً أنك قدمت إليه الكثير من التضحيات وهو يقدر ذلك، وهذا ما سيجعله يتغير فى معاملته معك، وستحققا سوياً الكثير فى الفترة المقبلة.فى الفترة الماضية أهملت كثيراً فى صحتك، ولم تتبع أى نظام صحى، وهذا سيكون له تأثير سيئ عليك على صحتك، حاول أن تعود من جديد وتتخلص من كل هذه التصرفات حتى تنعم بصحة جيدة.يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، أوضاع جيدة إلى درجة كبيرة، تفاؤل خيراً، وكل شيئ سيكون على ما يرام، تخلص من الخوف والقلق الزائد حتى تحقق ما تريد وتتجاوز الخلافات والأزمات التى تمر بها.