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حظك اليوم برج السرطان السبت 23 يناير 2016

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حظك اليوم برج السرطان السبت 23 يناير 2016 حظك اليوم برج السرطان السبت 23 يناير 2016

على الصعيد المهنى:
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أوضاعك فى العمل ليست سيئة كما تتخيل، فقط عليك أن تكون هادئا قليلاً ولا تندفع فى اتخاذ القرارات المصيرية التى قد تؤثر على أوضاعك فى العمل، وقد ينتج عنها إيذاؤك من قبل مديرك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:
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علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، خصوصاً أنك قدمت إليه الكثير من التضحيات وهو يقدر ذلك، وهذا ما سيجعله يتغير فى معاملته معك، وستحققا سوياً الكثير فى الفترة المقبلة.

على الصعيد الصحى:
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فى الفترة الماضية أهملت كثيراً فى صحتك، ولم تتبع أى نظام صحى، وهذا سيكون له تأثير سيئ عليك على صحتك، حاول أن تعود من جديد وتتخلص من كل هذه التصرفات حتى تنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة:
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يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، أوضاع جيدة إلى درجة كبيرة، تفاؤل خيراً، وكل شيئ سيكون على ما يرام، تخلص من الخوف والقلق الزائد حتى تحقق ما تريد وتتجاوز الخلافات والأزمات التى تمر بها.

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مصر 365

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