بالصور : شاب يبيع “حيواناته المنوية” عبر الفيس بوك ب 500 جنية

اليوم نتحدث عن خبر حقيقي صادم لكل من يقراءة و هو عن شاب يقوم ببيع حيواناتة المنوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و غيرها من مواقع التسويق على شبكة الانترنت و يقوم ببيعها بثمن 50 جنية استرليني و هي عملة بلدة و يعد بريطاني الجنسية و يدعي سيمون واتسون و بالغ من العمر 41 عاما .

قام هذا الشاب بيبع حيواناتة المنوية لمدة 16 عاما و باع خلال هذة الفترة 800 مرة و لدية 800 ابن في مختلف دول العالم و تعد هذة الظاهرة نادرة و يحرمها الدين الاسلامي بشكل مطلق و تم رصد هذة الظاهرة في بريطانيا قامت جريدة الديلي ميل البريطانية برصد هذة الظاهرة و عمل تقرير عنة .

و ذكرت الصحيفية البريطانية ان سيمون متزوج من اثنين و لدية من الزوجة الاولي ولدين الاول بالغ من العمر تسعة عشر عام و الاخر سبعة عشر عاما و الزوجة الثانية طفلة لديها عشر سنوات و ان جميع اصدقائة و زوجاتة على علم بما يفعلة و يسعي حاليا للوصول الى رقم قياسي و هو 1000 ليتم تسجيلة في موسوعة جينيس لتسجيل ارقام القياسية . و اليكم مجموعة من الصور التى تخص سيمون

شبكةعيونالإخبارية

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