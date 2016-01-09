تبييض الاسنان بالملح .. طريقة سهلة وفعالة

بلا شك ان مظهر الاسنان وظهورها بمظهر نظيف وخاصة عند الابتسام , فالكثرين وخاصة من الجنس اللطيف يشعرن بالحرج إذا كان مظهر الاسنان غير مناسب .
هل سمعت من قبل عن تبييض الاسنان بالملح ؟
اذا لم تكن تعرف الطريقة من قبل سنعرفك عليها في السطور القادمة :
بخطوات بسيطة احصل على اسنان بيضاء عن طريق مواد طبيعية منزلية فقط عن طريق الملح والليمون وتكوين عجينة كالاتى :
اولاً / خلط ملح خشن مع عصير ليمون و إضافة قليلا من الماء الدافئ لهم حسب الحاجة ، حتى تصبح عجينة
ثانياً / تحفظ العجينة هذه في الثلاجة ، و غسيل الأسنان به بدلا من معجون الأسنان بعد كل وجبة ، و القيام بذلك مرتين أسبوعيا .
ثالثاً / غمس إصبع اليد المبلل بالماء في مسحوق ملح خشن ، و تنظيف الأسنان بالإصبع ، مع مراعاة عدم جرح اللثة ، و القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع .
رابعاً / خلط ملح طعام خشن مع بيكربونات صوديوم ، و تنظيف الأسنان بالخليط ، مرتين أسبوعيا .إعلان - Ads إعلان - Ads