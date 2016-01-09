بالصور | لن تصدق سر لغز البيض الأسود في اليابان ،يطيل عمر الإنسان عند أكله ويتوافد عليه السياح من جميع البلاد

الجميع يعرف أن البيض لونه أبيض ، وفي بعض الأحيان يميل للون الأصفر الفاتح ، ولكن هل رأيت من قبل البيض الأسود ؟

وقد جئنا لكم ببعض المعلومات عن ما هو البيض الأسود ؟

البيض الأسود هو طعام سياحي في دولة اليابان ، وان هناك وادي سياحي مشهور في اليابان يسمى “وادي الغليان الكبير” أو “Ōwakudani”باليابانية .

ويتوافد عليه جميع السائحون من جميع البلاد ، إلى هذا الوادي دائما وبشكل أساسي لتذوق وأكل البيض الأسود ، والذي ينتجه اليابنيين من وادي الغليان الكبير في اليابان.

و البيض الأسود هو في الأصل عبارة عن بيض أبيض ، ولكن تم إنتاجه ويتحول إلى اللون الأسود بسبب منطقة الغليان بالوادي .

حيث أن وادي الغليان هو وادي بركاني في طبيعة الأمر ، ويحتوي على مجموعة من الينابيع الساخنة مع الكثير من نسبة الكبريت .

فيقوموا اليابنيين بغلي البيض في هذه الينابيع ، ثم تأخذ البيض في التحول للون الأسود بسبب نسبة الكبريت التي في الماء ، وتكون رائحة البيض مختلفة أيضا عن رائحة البيض العادي.

والكثير من اليابنيين يتداولون بعض الخرافات على هذا البيض الأسود ، حيث أن هذا البيض من شأنه أن يزيد من عمر الإنسان لفترة كبيرة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة أخرى.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads