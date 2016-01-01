بالفيديو : متصله هل من الممكن خلع النقاب والشيخ مبروك يرد جوزك عايزك تموتى ويتجوز

فى حلقه الليله من برنامج الموعظه الحسنه الذى يقدمه الشيخ الدكتور مبروك عطية على قناة دريم الفضائيه قامت سيده تدعى ام عمر من مدينه المنصوره بعمل مداخله للشيخ مبروك لتقوم بسؤاله هل من الممكن خلع النقاب فسألها الشيخ مبروك لماذا قالت بأن الدكتور هو من اوصها بخلع النقاب بسبب انها تعانى بضيق فى التنفس ولكن زوجها يرفض انها تقوم بخلع النقاب .

فسألها الشيخ مبروك عطيه هل زوجك سمع الدكتور وهو يقول لكل هذا قالت ايوه فرد عليها زوجك عايز يكتم على نفسك علشان نفسك قصير عايزك تموتى وعلى رمضان يتزوج وحده نفسها يكون جامد تقدر تحط طبقتين واستك وتتنفس من تحت الماء وقال لها اخلعى النقاب يا بنتى الدين الاسلامى بيقول ان يجوز للسيده ان يظهر منها الكفيين و الوجه و بما انك مريضه لازم زوجك يوافق انك تخلعى النقاب وقولى له انا جميله ولزم تقلعنى النقاب بسببه هتكون قاتل وضميرك مش هيخليك تستمتع بالعروسه الجديده شاهد الفيديو

شبكةعيونالإخبارية

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