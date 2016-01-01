أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مجتمع و ناس

بالفيديو : متصله هل من الممكن خلع النقاب والشيخ مبروك يرد جوزك عايزك تموتى ويتجوز

Google+ Print
بالفيديو : متصله هل من الممكن خلع النقاب والشيخ مبروك يرد جوزك عايزك تموتى ويتجوز بالفيديو : متصله هل من الممكن خلع النقاب والشيخ مبروك يرد جوزك عايزك تموتى ويتجوز

فى حلقه الليله من  برنامج الموعظه الحسنه الذى يقدمه الشيخ الدكتور  مبروك عطية على قناة دريم الفضائيه قامت سيده  تدعى  ام عمر  من مدينه المنصوره  بعمل مداخله  للشيخ مبروك لتقوم بسؤاله  هل من الممكن  خلع النقاب  فسألها الشيخ مبروك  لماذا قالت بأن الدكتور هو من اوصها بخلع النقاب بسبب انها  تعانى بضيق فى التنفس ولكن زوجها يرفض انها  تقوم بخلع النقاب .

فسألها الشيخ مبروك عطيه هل زوجك  سمع الدكتور وهو يقول  لكل  هذا قالت ايوه   فرد عليها   زوجك عايز يكتم على نفسك  علشان نفسك  قصير عايزك تموتى وعلى رمضان يتزوج وحده نفسها يكون جامد تقدر تحط طبقتين واستك وتتنفس من تحت الماء  وقال  لها  اخلعى النقاب  يا بنتى   الدين الاسلامى   بيقول ان  يجوز للسيده ان  يظهر  منها الكفيين و الوجه   و بما انك  مريضه   لازم زوجك  يوافق انك تخلعى النقاب  وقولى له انا جميله ولزم تقلعنى النقاب   بسببه هتكون قاتل وضميرك  مش هيخليك تستمتع  بالعروسه الجديده  شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس