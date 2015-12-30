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بالفيديو : وضعت الملح على البنطلون الجينز لتحل مشكلة يعانى منها الكثير من الناس!

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بالفيديو : وضعت الملح على البنطلون الجينز لتحل مشكلة يعانى منها الكثير من الناس! بالفيديو : وضعت الملح على البنطلون الجينز لتحل مشكلة يعانى منها الكثير من الناس!

من المشاكل التى تواجة ربات المنزل هى تنظيف البنطلونات الجينز وهذا لأن خامة الجينز تكون شديدة فمن الصعب تنظيفة يدويآ وإذا تم تنظيفة فى الغسالة فهذا يؤدى إلى بهتان لون البنطلون ويضعف خامته،ويجعل مظهره قديم بعد كل غسله.

فهناك الكثير من المشاكل التى تواجهنا فى المنزل ولكن كل مشكلة ولها حل ،واليوم نعلمكم بعض الطرق التى تكاد أن تكون غريبة لكن تعطى نتيجة جيدة ،فى هذا الفيديو قامت سيدة بوضع الملح على البنطلون الجينز ثم سكبت كوبآ من الماء ،وتركته مدة قليلة ثم شطفته بالماء البارد ،فظهر البنطلون الجينز بصورة رائعة ونظيف للغاية وكأنة جديد دون بهتان اللون ،فالملح له قدرة فائقة على التنظيف والتعقيم فى أن واحد.

*حيلة أخرى /قامت بوضع البنطلون داخل كيس بلاستيكى ووضعته فى الفريزير ثم غسلته بماء بارد فهذة الطريقة ايضآ للمحافظة على الجينز نظيفآ وللتخلص من أى رائحة عالقة بالبنطلون .

*حيلة أخرى لحل مشكلة المكواة فيمكنكم تصليت السيشوار على الملابس فتفرد بسهولة دون تعب أو مجهود.

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