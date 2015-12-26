أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. هاتف محمول

بالفيديو :وضع نقطة من الماء على كاميرا الهاتف …لو عرفتم السبب ستفعلون مثله !!

Google+ Print
بالفيديو :وضع نقطة من الماء على كاميرا الهاتف …لو عرفتم السبب ستفعلون مثله !! بالفيديو :وضع نقطة من الماء على كاميرا الهاتف …لو عرفتم السبب ستفعلون مثله !!

أجهزة الهاتف الذكية  لم يقتصر استخدامها فقط الى التطبيقات العديدة ، فهي اصبحت الان بمثابة اجهزة الكمبيوتر .حيث يمكنك التقاط الصور ومشاركتها مع أصدقائك في اى مكان على الكرة الارضية .

ولكن فى بعض الاحيان قد تكون كاميرا الهاتف ليست بدرجة تسمح بالتقاط صوراً ذات نقاء عالي ،او لا تتيح التقاط صوراً لأشياء قد لا نراها بالعين المجردة . مما قد يجبر البعض على اللجوء لشراء عدسات الماكرو التى يستخدمها محترفي فن التصوير ، والتي يتعدى سعرها حوالى خمسة عشر دولاراً امريكياً ،على حسب ما افادت به مواقع بييعها .

ومن خلال هذا الفيديو سوف تتمكن من التقاط صوراً عالية الدقة تماماً كالتي يستخدم فى التقاطها عدسة ماكرو وفقط باستخدام هاتفك المحمول .

الطريقة غاية فى السهولة والبساطة ، فقط ما عليك الا ان تضع قطرة من المياه  على عدسة هاتفك الشخصي ومن خلال تلك الطريقة سوف تتمكن من التقاط صوراً وفيديوهات ذات دقة عالية جدا.

يمكنكم التحقق من الطريقة بتجربتها كما فى الفيديو .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟