بالفيديو :وضع نقطة من الماء على كاميرا الهاتف …لو عرفتم السبب ستفعلون مثله !!

أجهزة الهاتف الذكية لم يقتصر استخدامها فقط الى التطبيقات العديدة ، فهي اصبحت الان بمثابة اجهزة الكمبيوتر .حيث يمكنك التقاط الصور ومشاركتها مع أصدقائك في اى مكان على الكرة الارضية .

ولكن فى بعض الاحيان قد تكون كاميرا الهاتف ليست بدرجة تسمح بالتقاط صوراً ذات نقاء عالي ،او لا تتيح التقاط صوراً لأشياء قد لا نراها بالعين المجردة . مما قد يجبر البعض على اللجوء لشراء عدسات الماكرو التى يستخدمها محترفي فن التصوير ، والتي يتعدى سعرها حوالى خمسة عشر دولاراً امريكياً ،على حسب ما افادت به مواقع بييعها .

ومن خلال هذا الفيديو سوف تتمكن من التقاط صوراً عالية الدقة تماماً كالتي يستخدم فى التقاطها عدسة ماكرو وفقط باستخدام هاتفك المحمول .

الطريقة غاية فى السهولة والبساطة ، فقط ما عليك الا ان تضع قطرة من المياه على عدسة هاتفك الشخصي ومن خلال تلك الطريقة سوف تتمكن من التقاط صوراً وفيديوهات ذات دقة عالية جدا.

يمكنكم التحقق من الطريقة بتجربتها كما فى الفيديو .

شبكةعيونالإخبارية

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