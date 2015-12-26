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"الإقليمى لعلوم الفضاء": الأقمار الصناعية رصدت قرب انتهاء إثيوبيا من السد

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"الإقليمى لعلوم الفضاء": الأقمار الصناعية رصدت قرب انتهاء إثيوبيا من السد "الإقليمى لعلوم الفضاء": الأقمار الصناعية رصدت قرب انتهاء إثيوبيا من السد
أكد الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة أن آخر الصور التى التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى تؤكد تحويل أديس أبابا لمجرى نهر النيل، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من بناء السد.

وأضاف النهرى لـ"اليوم السابع" أن إثيوبيا انتهت من بناء 16 بوابة كاملة، مشيرا إلى أن البوابات من ماركة فلورنس الأمريكية الصنع تعمل عندما يكون عمودى الماء فوقها بحد أدنى 40 مترا.

وأشار النهرى إلى أن ارتفاع البوابات الذى وصل إلى 170 مترا يؤكد أن إثيوبيا لن تستخدمها لتوليد الكهرباء فقط، بل لحجز المياه وتخزينها، لافتا إلى أن السد يتوسطه بوابة ضخمة يتم فتحها فى وقت الطوارئ، فى حال زيادة منسوب المياه عن اللازم.


>- مصدر إثيوبى: "أديس أبابا" حولت مجرى نهر النيل منذ 3 أيام
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- وزير الرى: تحويل إثيوبيا مجرى النيل "طبيعى" ولن يؤثر على اجتماعات سد النهضة
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