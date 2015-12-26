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تعرف على المشروب الفرنسي الذي أثبت جدارته في تنحيف 2 كيلوا أسبوعياً

  • الصحة
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تعرف على المشروب الفرنسي الذي أثبت جدارته في تنحيف 2 كيلوا أسبوعياً تعرف على المشروب الفرنسي الذي أثبت جدارته في تنحيف 2 كيلوا أسبوعياً

السمنة والبدانة من أمراض زماننا هذا ، فهناك الملايين ممن يعانون من مشكلة السمنة خاصة من هم في مقتبل العمر وفي فترة شبابهم ونشاطهم ، ويحاولون جادين بشتى الطرق التخلص من هذه البدانة والقضاء على والترهلات والمياه المخزنة تحت الجلد .

اليوم نقدم لكم مشروب فرنسي رائع يتميز بقدرته على تنحيف الجسم وإنقاص وزنه 2 كيلوا إسبوعياً مع الإنتظام عليه وله قدرة في التخلص من الماء المخزن داخل الجسم والذي يعاني منه الجميع .

وقد أكدت د. آمال فتحي متخصصة في السمنة والنحافة ، أن هذا المشروب أثبت جدارته بالفعل في إنقاص الوزن ولا سيما ممن يعانون من المياه المخزنة داخل أجسامهم فهذه المشكلة يجهلها الكثيرين وتكون سبب مظهرهم الممتلئ والمترهل ، وهي مشكلة منتشرة بين النساء أكثر من الرجال ، فيعمل هذا المشروب على التخلص من هذه المياة الزائدة المكونة تحت الجلد .

وأضافت الدكتورة أن هذه المياه المخزنة والزائدة عن حاجة الجسم سببها الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي نسبات كبيرة من الأملاح ، فهذه الأطعمة تعمل على زيادة وزن الجسم بشكل ملحوظ ، وإصابة الإنسان بالخمول والعصبية وقلة النشاط.

مقادير المشروب الفرنسي :

2 حزمة نبات الجرجير + 4 حبات جزر مسلوق + 1 حزمة من نبات الكرفس + 2 حزمة من نبات البقدونس .

طريقة إعداده :

يتم وضع جميع المقادير في وعاء الخلاط وفرمهم جميعاً حتى يتكون مشروب سائل ويتم شربه والمواظبة عليه 3 مرات يومياً .

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