نائب رئيس جامعة قناة السويس يشهد حفل ختام جامعة الطفل

أعرب الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب عن سعادته البالغة للانتماء وقيمة الوطن التى شهدها فى عيون الأطفال التى تعلموها خلال الفترة التى قضوها داخل جدران جامعة قناة السويس عن طريق جامعة الطفل.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الثانية من الدورة الأولى لبرنامج جامعة الطفل والذى نظمته الجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى فى الفترة من 31 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب ريس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والإشراف التنفيذى للدكتورة راندا عبد العليم المنير أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية، كما حضر الحفل الدكتور أشرف فتحى الأستاذ بكلية التربية.

وأكد نائب رئيس جامعة القناة على أنه فخور بالعملين بالجامعة وأن هذا هو دور جامعة القناة الذى يهدف إلى خدمة المجتمع خاصة الجيل الصاعد الذى سوف يحمل راية المستقبل، وسيخرج منه الطبيب والمهندس والصيدلى، وأن أبواب جامعة القناة مفتوحة لهم فى كل وقت.

وأوضحت الدكتورة راندا عبد العليم أستاذ مساعد مناهج الطفل والمشرف التنفيذى لبرنامج جامعة الطفل أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف الموهوبين والمبدعين فى المراحل السنية المبكرة، من خلال مرور الطفل بخبرات تعليمية موجهة لاكتشاف قدرته وموهبته فى نطاق الجامعة بالإضافة إلى احتكاكه بالأساتذة الجامعيين والمرور بخبرات عملية داخل المعامل، مما يجعل للأطفال قدوة من أساتذة الجامعة، كما يساعد على اكتشاف قدرات الأطفال وإثرائها عبر البرنامج الذى يلتحق به الأطفال من سن 6 سنوات وحتى نهاية المرحلة الثانوية ( مرحلة التعليم ما قبل الجامعى ).

وأضافت أن البرنامج شمل تدريب الأطفال على العديد من المجالات فى بعض الكليات منها مجال الفنون بكلية التربية بالإسماعيلية، ومجال العلوم الإنسانية بكليتى التربية والآداب، ومجال علم المصريات بكلية السياحة والفنادق، ومجال المياه والتنوع البيولوجى بكلية العلوم، ومجال الصحة بكليتى الطب والصيدلة، ومجال الطاقة بكلية الهندسة، ومجال الاستزراع السمكى بمعهد الاستزراع السمكى.

وأشاد محسن إبراهيم موسى أحد أولياء الأمور بالبرنامج، وقال إن البرنامج يعطى الأطفال فرصة للتعرف على الكليات الموجودة بالجامعة، مما يتيح للأطفال القرب من التخصصات التى يميلون إليها واكتشاف قدراتهم نحو ذلك التخصص، مشيرا إلى أن ابنه إبراهيم والمشارك فى البرنامج وجد نفسه فى المجال التكنولوجى.

وشهد حفل الختام فقرة موسيقية منة أداء مجموعة من الأطفال وفقرة شعرية بالإضافة إلى فيلم تسجيلى عن فعاليات المرحلة الثانية من برنامج جامعة الطفل، وفى نهاية الحفل حرص نائب رئيس الجامعة على دعوة الأطفال وأولياء أمورهم لالتقاط الصور التذكارية معهم كما شهد توزيع شهادات تفيد اجتياز الأطفال للمرحلة الثانية من البرنامج.