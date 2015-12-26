تفجير مقر الحرس البلدى بحى "شيحا" بمدينة درنة الليبية

فجر مسلحون مجهولون السبت، مقر الحرس البلدى بحى شيحا بمدينة درنة بليبيا، دون وقوع أى إصابات بشرية.

وقال مصدر محلى بمدينة درنة اليوم، أن مسلحين مجهولين قاموا بتفجير مقر الحرس البلدى بعبوة ناسفة، ما أدى إلى خسائر مادية وأضرار فى المبنى، دون وقوع أى إصابات بشرية.

وأكد المصدر، أن حى شيحا تحت سيطرة "مجلس شورى مجاهدى درنة" ولا توجد به أى اشتباكات، وهو بمنأى عن القتال الدائر فى شرق المدينة، مرجحًا أن يكون الفاعل من الخلايا النائمة لعناصر تنظيم داعش، "حيث يعد حى شيحا بمثابة خزان بشرى للتنظيمات المتطرفة".

وتشهد مدينة درنة اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بحى الـ400 بالساحل الشرقى ومرتفعات الفتايح الزراعية بين تنظيم «داعش»، وما يسمى مجلس شورى مجاهدى درنة وشباب الأحياء.

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