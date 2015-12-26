100 ألف ريال غرامة على المقصرين فى حريق مستشفى جازان

أعلنت وزارة الصحة السعودية العقوبات المالية على المقصرين في حريق مستشفى جازان ( جنوب غرب المملكة)، والذي توفى فيه 25 شخصا وأصيب اكثر من مئة آخرين ، ستصل إلى 100 ألف ريال.

ونقلت صحيفة "المدينة أونلاين" عن مصادر فى الوزارة ، لم تسمها، قولها أنه لا يمكن تطبيق هذه العقوبات المالية إلا على الممارسين الصحيين من أطباء وفنيين سواء مكلفين بأعمال قيادية أوغيرها.

وأضاف المصدر أن غالبية موظفى الأمن والسلامة في المستشفيات والمراكز الصحية غير مؤهلين للتعامل مع أمور السلامة المختلفة.

وتسبب حريق نشب أول امس الخميس في مستشفى جازان العام بوفاة 25 شخصا وإصابة 123 آخرين.

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