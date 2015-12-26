11 محافظا و5 نواب وزراء يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

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تعليقات (2)
2
شعب الدقهليه تطالب الرئيس السيسى بتعين د.رضا عبد السلام محافظآ للدقهليه
بواسطة: شبراوىبتاريخ: السبت، 26 ديسمبر 2015 12:41 م
التعليق فى العنوان.
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2
شعب الدقهليه تطالب الرئيس السيسى بتعين د.رضا عبد السلام محافظآ للدقهليه
بواسطة: شبراوىبتاريخ: السبت، 26 ديسمبر 2015 12:41 م
التعليق فى العنوان.
لا يوجد المزيد من البيانات.
1
محافظ القاهرة!!!!!!
بواسطة: عزت المصرىبتاريخ: السبت، 26 ديسمبر 2015 12:37 م
سابولنا محافظ القاهرة زى الهم على القلب!! أنا مش عارف إيه اللى بيحصل؟