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11 محافظا و5 نواب وزراء يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

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11 محافظا و5 نواب وزراء يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى 11 محافظا و5 نواب وزراء يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

كتب محمد الجالى


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تعليقات (2)

1

محافظ القاهرة!!!!!!

بواسطة: عزت المصرى

بتاريخ: السبت، 26 ديسمبر 2015 12:37 م

سابولنا محافظ القاهرة زى الهم على القلب!! أنا مش عارف إيه اللى بيحصل؟

2

شعب الدقهليه تطالب الرئيس السيسى بتعين د.رضا عبد السلام محافظآ للدقهليه

بواسطة: شبراوى

بتاريخ: السبت، 26 ديسمبر 2015 12:41 م

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