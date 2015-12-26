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القاضى لـ"شاهد بأحداث الإسماعيلية":السيسى لم يعزل "مرسى" ولكنها إرادة شعب

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القاضى لـ"شاهد بأحداث الإسماعيلية":السيسى لم يعزل "مرسى" ولكنها إرادة شعب القاضى لـ"شاهد بأحداث الإسماعيلية":السيسى لم يعزل "مرسى" ولكنها إرادة شعب
استكملت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال نظر جلسات محاكمة "محمد بديع" مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث عنف الإسماعيلية"، الاستماع لأقوال الشهود بعد رفعها بدقائق.
>اليوم السابع -12 -2015

وبدأت المحكمة بالشاهد "محمد حسام" 22 سنة، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، أنه بعد بيان 3 يوليو وعزل الرئيس الأسبق "محمد مرسى" من قبل المشير السيسى نزلنا للاحتفال، فقاطعه القاضى قائلا له "إن المشير السيسى لم يعزل مرسى، ولكنها كانت إرادة شعب"، فاستكمل الشاهد وبعدها بدأ الضرب بين الشباب وبين أنصار جماعة الإخوان، وعندما ذهبنا ناحية الأحداث كانت هناك اشتباكات، وتم استخدام فرد الخرطوش، ومعظمنا طلاب بالجامعات.

وأضاف الشاهد أنه كانت هناك سنج بحوزة المتظاهرين، وكان هناك أشخاص يطلقون الأعيرة النارية، بواسطة أشخاص يرتدون جلاليب، وكان ذلك فى الساعة الثانية عشر ليلا، وكان يحوزتهم لافتات تحمل صور "مرسى" وبديع، وهناك صور معلقة على مبنى المحافظة، وبعدها جاءت مدرعتان حتى رحيل المتظاهرين.
>اليوم السابع -12 -2015

وسأل الدفاع الشاهد سؤالا باشتراكه فى مظاهرات ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، فأجاب الشاهد أنه كان فى مظاهرة من يوم 3 يونيو حتى عزل "مرسى"، وكان هناك آلاف من المشاركين، وسأل الدفاع الشاهد "هل كانت الشرطة بجانبكم يوم الأحداث" فرد الشاهد الشرطة كانت تقف فى المنتصف.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامى العام الأول المتهمين لنيابات الإسماعيلية، ونُسب إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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