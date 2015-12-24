أهالى مدينة السباعية بإدفو يطالبون باستئناف مشروع شبكة الصرف الصحى

طالب أهالى مدينة السباعية غرب بمركز إدفو، شمال محافظة أسوان باستئناف مشروع شبكة الصرف الصحى بالسباعية بعد أن أنفقت عليه الدولة حوالى 15 مليون جنيه، ولم يتم استكماله رغم مضى 9سنوات على بدء العمل فيه.

ونقل الأهالى هذه المشكلة إلى النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان، للتدخل لدى الحكومة لاستئناف تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحى بمدينة السباعية الذى توقف العمل فيه منذ من أربع سنوات.

وقال عادل محمد أحد القيادات الشعبية بمدينة السباعية غرب إن مشروع شبكة الصرف الصحى بمدينة السباعية بدأ العمل فيه سنة 2007 ، وتم تنفيذ 40% فقط من شبكة المواسير الداخلية للمشروع، وتم حفر محطتين تجميع واحدة رئيسية، وأخرى فرعية بدأ العمل فيهما عام 2012 وأن حجم المنصرف حتى الآن على مشروع شبكة الصرف الصحى بمدينة السباعية بلغ حوالى 15 مليون جنيه.