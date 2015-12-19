محافظ الفيوم يُسلم جوائز الفائزين ببطولة كأس مصر للشراع

سلم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم كأس البطولة للفريق الفائز بكأس مصر للشراع كما سلم الميداليات للاعبين الفائزين، وذلك خلال حفل الختام الذى نظمه الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء بساحل بحيرة قارون، اليوم السبت، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، والكابتن مدحت خليل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للشراع، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو أبو السعود عضو مجلس إدارة الاتحاد، والكابتن عبد الحميد مرسى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد.

وقام محافظ الفيوم ومرافقوه بتسليم كأس البطولة لكابتن نادى يخت الإسكندرية الفائز ببطولة كأس مصر للشراع، كما قام بتسليم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للاعبين الفائزين بالمراكز الأولى والثانية والثالثة فى "طراز ليزر استاندرد، وليزر ريديال، وليزر 4,7، وأوبتمست، وأوبتسمت للكبار.

وفى كلمته رحب محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم بجميع الحاضرين المشاركين فى الحفل، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين، والفريق الفائز بالبطولة، وأشار إلى أن جو المحافظة المعتدل والإمكانيات البيئية الفريدة التي تتمتع بها تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية والفعاليات السياحية، موضحاً أن تنظيم مثل هذه الفعاليات على أرض الفيوم يسهم فى تنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به الفيوم من إمكانيات ومقومات سياحية وأثرية وبيئية، كما أن هذه الفعاليات تسهم فى إرسال رسالة للعالم أجمع بأن الفيوم بلد أمن وأمان.

وأكد المحافظ أنه يجرى الآن تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن الفيوم خلال عامين سوف تكون من المحافظات السياحية الواعدة.

جدير بالذكر، أن بطولة كأس مصر للشراع تُقام على أرض الفيوم لأول مرة بمشاركة 40 لاعباً يمثلون سبعة أندية ( نادى اليخت المصرى بالإسكندرية ،نادى الصيد بالإسكندرية، نادى يخت القاهرة ، نادى كشافة الجيزة، نادى الكشافة البحرية، النادى المصرى بالقاهرة، نادى المقاولون العرب الرياضى).



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