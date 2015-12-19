ضبط صاحب مصنع بحوزته 35 ألف قطعة غيار سيارات مهربة جمركيا بالقاهرة

ألقت شرطة مباحث التموين بالقاهرة، اليوم، السبت، القبض على صاحب مصنع غير مرخص لاستيراد قطع غيار السيارات بحوزته 35 ألف قطعة مهربة جمركيا ومغشوشة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة معلومات تفيد بقيام صاحب مصنع غير مرخص باستيراد قطع غيار السيارات، وبحوزته وتجميع كميات من قطع الغيار "صينية الصنع" ومهربة جمركيا، ولا توجد لها أية فواتير أو مستندات تفيد بمشروعية حيازتها، ومجهولة المصدر بالإضافة لوجود كميات كبيرة من العبوات الفارغة والاستيكارات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وداهمت المصنع وضبط مالكه وبحوزته 35826 قطعة غيار (اكصدام– كلاكس– شبكة سيارة -كشاف -عتبة- طلبة باب- فانوس- قاعدة فانوس) بدون فواتير ومجهولة المصدر و تم التحفظ على كافة المضبوطات وتم سحب العينات لإرسالها إلى إدارة العلامات التجارية لبيان عما إذا كانت مقلدة من عدمه وتحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.