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سعودي يزوج أبنته بدون مهر أو دفع أية نفقات ويشترط على العريس شرط واحد ولكن العريس يرفض

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سعودي يزوج أبنته بدون مهر أو دفع أية نفقات ويشترط على العريس شرط واحد ولكن العريس يرفض سعودي يزوج أبنته بدون مهر أو دفع أية نفقات ويشترط على العريس شرط واحد ولكن العريس يرفض

تقدم عريس في لأحدى العائلات ليتزوج أبنتهم، وقابلة والد العروس بالترحاب الشديد وبالموافقة على زواج ابنته لهذا العريس وبدون أن يدفع العريس أية نفقات للزواج من مهر وشبكه وخلافة وغيرها من الأمور المتعلقة بالانفاق والتي تسببت في عزوف الكثير من الشباب عن الزواج بسبب إرتفاع تكاليف الزواج وعدم قدرة الشاب على تحقيق المطالب المادية للعروسة وأهلها. إلا أن ما حدث في هذه القصة والتي أثارت تعليقات الكثير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي أن والد العروس أشترط على العريس شرط واحد فقط وهو أن يقوم الشاب بأداء فريضة الحج هذا العام مع عروسته حتى يسقط عنها فريضة الحج، ثم يقوم في العام التالي بأداء فريضة الحج مع عروسته وأم العروسة.،

إلا أن الشاب كان رده عنيفاً للغاية على هذا الشرط حيث رفضه رفضاً قاطعاً ورفض الزواج من العروسة، حيث قال لوالد العروسة أنا أديت فريضة الحج من قبل وأنا جاى علشان أتزوج أبنتك لكي أرتاح، أنا مش جاي كداد مشاوير؟.

جدير بالذكر أن الزواج في المملكة العربية السعودية يكلف الشاب أموال طائلة ونفقات باهظة وهو ما أدي إلى إرتفاع نسبة البنات والشباب الغير متزوجين بالمملكة.. فما رأيكم من تصرف هذا الشاب هل كان يوافق على الزواج بالشرط الذي أشترطه عليه والد العروس وهو الحج أما أن موقفه من الزواج تحت هذا الشرط هو الصحيح.

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