"سيدتي نت" يكشف عن موضة الأي لاينر الغريبة لعام 2016

تتبدّل الصيحات الجمالية من عام إلى آخر، وتتغير معها أشكال استخدام مستحضرات التجميل. لكن اللافت كان التبدّل الواضح في مكياج العين. اذا كنتِ من محبّات الموضة، عليك الانتباه إلى الطريقة الجديدة في تطبيق الأي لاينر ، اذ تغيّر تماماً عن العام الماضي.

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نصيحة العام: إنها موضة الخروج عن المألوف في رسم الأيلاينر. فلا تتردّدي في تجربة أشكال جديدة.



اذا كنت تريدين مواكبة الموضة في هذا الفصل، ولا سيما في الأعياد، عليك أن تبتعدي عن الأي لاينر التقليدي، الا اذا اخترت لوناً جريئاً. إذ أنّ الغرابة هي عنوان الأي لاينر الجديد، فإمّا اختاري لوناً غريباً أو رسمة فنية. والمميز في ذلك أنّ هذا الشكل من مكياج العيون يبقى محفوراّ في ذاكرة من يراك بشكل لن ينسى إطلالتك أبداّ. لمحبّات العيون الكبيرة، ننصحكنّ بتجربة أي لاينر كليوباترا الذي انتشر في عروض سونو Suno مع الرموش المستعارة والماسكرا الكثيفة. أما لمحبّات عيون القطة، إليك الشكل الجديد المبروم على طريقة عارضات ايغال أرزويل YigalArzouel. وللمرأة الجريئة فقط، ننصحك باعتماد الرسومات على الجفن السفلي، ما سيمنحك نظرة لافتة مناسبة للأعياد.



لتحصلي على هذه الأشكال الدقيقة، تحتاجين إلى مستحضر بتركيبة سائلة بالصبغات العالية التركيز، ليمنحكِ اللون الأسود الكثيف. واحرصي على أن يكون الأي لاينر بطرف طويل ومرن وسريع الجفاف، كي لا يترك أي لطخات.



أما اذا كنت تريدين اعتماد العيون السموكي، ننصحك باختيار ألوان جديدة باستخدام رأس الفرشاة " سموكي أي لاينر" Smokey Eye Liner الخاص بـ " دويل أندد أي لاينر" Dual-Ended Eye Liner ضعي خطّاً قويّاً من " انتانس بيغمانت" Intense Pigment Liner على طول خطي الرمشين العلوي والسفلي، للحصول على مظهر عين سموكي بمنتهى السهولة. يمكنك تطبيق الألوان الثلاثة معاً أو استخدامها كلّ على حدة لابتكار تشكيلة متنوعة من المظاهر.

1." انتانس بلاك لاينر" Intense Black Liner من كلارنس Clarins

2. " انتانس بيغمانت أي لاينر" Intense Pigment Eye Liner من بوبي براون Bobbi Brown

3." لو كريون كحل" Le Crayon Khol من شانيل Chanel

4." ماجيك سموكي كوليكشن" Magic Smoky Collection من ايستيه لودر Estee Lauder

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