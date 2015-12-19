برج العذراء.. حظك اليوم السبت 19/12/2015



>برج العذراء على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>مر أبناء هذا البرج بفترات صعبة على الصعيد العملى، وشاهدوا تراجعًا كبيرًا لم يشهدوه من قبل، لكن سيتحول الأمر بعض الشىء وستجدون حياة مختلفة على المستوى المهنى.>الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة.>نظرا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج في تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.