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برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

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برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 19/12/2015 برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

على الصعيد المهنى:


>تبدأ فى مشروع يمثل انطلاقة فى حياتك، وتستكمل الطريق إلى النجاح، مسلحًا بالأمل، لذا ابقى يقظًا فالأعداء حولك كثيرون، ومن يتمنون فشلك أكثر بكثير ممن يتمنون نجاحك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>الحب يدق بابك، ويخبرك بأن الوقت قد حان لتبحث عن شريك الحياة، لا تتوقف فى رحلة البحث، واستكمل طريقك حتى النهاية.

على الصعيد الصحى:


>وضعك الصحى غير جيد تعانى من بعض المشاكل النفسية، وحافظ على نشاطك بممارسة الرياضة، والقيام بكل التمارين اللازمة للحفاظ عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>الأيام المقبلة هى الأسوأ بالنسبة لك، حاول أن تمر منها بسلام ولا تدع أحدًا يخبرك بما عليك فعله، وتجنب المحرضين ومفتعلى المشاكل.

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مصر 365

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