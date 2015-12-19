برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تبدأ فى مشروع يمثل انطلاقة فى حياتك، وتستكمل الطريق إلى النجاح، مسلحًا بالأمل، لذا ابقى يقظًا فالأعداء حولك كثيرون، ومن يتمنون فشلك أكثر بكثير ممن يتمنون نجاحك.>الحب يدق بابك، ويخبرك بأن الوقت قد حان لتبحث عن شريك الحياة، لا تتوقف فى رحلة البحث، واستكمل طريقك حتى النهاية.>وضعك الصحى غير جيد تعانى من بعض المشاكل النفسية، وحافظ على نشاطك بممارسة الرياضة، والقيام بكل التمارين اللازمة للحفاظ عليها.>الأيام المقبلة هى الأسوأ بالنسبة لك، حاول أن تمر منها بسلام ولا تدع أحدًا يخبرك بما عليك فعله، وتجنب المحرضين ومفتعلى المشاكل.