وزير التربية والتعليم يلتقى قيادات تعليم السويس غدًا السبت عبر الفيديو كونفرانس

فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم للتأكيد على جاهزية كل مدارس الدولة لبدء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى، يلتقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قيادات مديرية التربية و التعليم بالسويس، وذلك عبر شبكة الكونفرانس بمدرسة السويس الفندقية فى تمام الساعة 11 من صباح غد السبت.

يستهدف اللقاء التعرف على كل مشكلات التعليم بالسويس واحتياجات مدارسها خاصة فيما يتعلق بأعمال امتحانات الشهادات المحلية.

من المنتظر مشاركة كل قيادات التعليم بالمحافظة فى مقدمتهم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وسلمى الشاعر وكيل المديرية ومصطفى الزغبى مدير عام التعليم العام ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شمال ومحمد عزب مدير عام التعليم الفنى وماجدة حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية وعبد الفتاح شحاتة مدير عام الشئون التنفيذية وعيوشة عبد العزيز مدير إدارة جنوب ومصطفى عسران مدير إدارة الجناين.

>