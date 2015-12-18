أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

Google+ Print
برج العذراء.. حظك اليوم السبت 2015/12/19 برج العذراء.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:


>ترى أعداءك يحيطون بك ويحاولون التفرقة بينك وبين مديرك فى العمل، ويزورون فى الحقائق، لينصبوا لك المكائد والألاعيب، كن واثقاً بأن العمل الجيد هو ما يثبت نفسه فى النهاية، وأن الحق سيظهر مهما طال الوقت.

على الصعيد العاطفى:


>تسترجع علاقتك العاطفية الرومانسية مع الحبيب، وتسترجعان أجمل الذكريات والصور التى جمعت بينكما فى مثل هذا الوقت العام الماضى.

على الصعيد الصحى:


>يرتفع مؤشر الصحة والنشاط فى جسمك، وتظهر القوة البدنية عليك، وتبدأ فى اتباع نظام صحى متكامل، يغير شكل حياتك وطريقة اختيارك للطعام، استمر على هذا المنوال.
>

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تشعر بالحب اليوم رغم توترات العمل، وتستسلم إلى الراحة فى أجواء البرد، استمر فى تحفيز نفسك على القيام وممارسة النشاط الرياضى، وكن على ثقة بأن الحب هو مفتاح السعادة فى الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى