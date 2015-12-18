برج العذراء.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>ترى أعداءك يحيطون بك ويحاولون التفرقة بينك وبين مديرك فى العمل، ويزورون فى الحقائق، لينصبوا لك المكائد والألاعيب، كن واثقاً بأن العمل الجيد هو ما يثبت نفسه فى النهاية، وأن الحق سيظهر مهما طال الوقت.>تسترجع علاقتك العاطفية الرومانسية مع الحبيب، وتسترجعان أجمل الذكريات والصور التى جمعت بينكما فى مثل هذا الوقت العام الماضى.>يرتفع مؤشر الصحة والنشاط فى جسمك، وتظهر القوة البدنية عليك، وتبدأ فى اتباع نظام صحى متكامل، يغير شكل حياتك وطريقة اختيارك للطعام، استمر على هذا المنوال.>تشعر بالحب اليوم رغم توترات العمل، وتستسلم إلى الراحة فى أجواء البرد، استمر فى تحفيز نفسك على القيام وممارسة النشاط الرياضى، وكن على ثقة بأن الحب هو مفتاح السعادة فى الحياة.