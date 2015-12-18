برج الدلو.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج الدلو:
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على الصعيد المهنى:
>يوم أكثر تفاؤلا وأملا وسيكون بداية لانطلاقك على المستوى المهنى، لأنك ستستطيع أن تغير من مسار حياتك وتحقق طموحاتك فى التغير من مجال عملك.
على الصعيد العاطفى:
>الحب هو سلاحك الوحيد فى هذه المرحلة، فستجد مواقف عظيمة من قبل شريك حياتك ستفاجئك بمرحلة جديدة من الرومانسية، لذلك لا عليك سواء أن تتمتع بحبك فى هذه المرحلة.
على الصعيد الصحى:
>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن احرص دائما على الخضوع للفحص، حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.