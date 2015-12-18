برج الدلو.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>يوم أكثر تفاؤلا وأملا وسيكون بداية لانطلاقك على المستوى المهنى، لأنك ستستطيع أن تغير من مسار حياتك وتحقق طموحاتك فى التغير من مجال عملك.>الحب هو سلاحك الوحيد فى هذه المرحلة، فستجد مواقف عظيمة من قبل شريك حياتك ستفاجئك بمرحلة جديدة من الرومانسية، لذلك لا عليك سواء أن تتمتع بحبك فى هذه المرحلة.>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن احرص دائما على الخضوع للفحص، حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.